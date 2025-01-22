Глава МАГАТЭ оценил дискуссии о планах Украины по ядерному оружию

Гросси: сомнения Украины в отказе от ядерного оружия являются неправильными

Сомнения Украины в отказе от ядерного оружия после отказа являются неправильными. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

«На Украине были слышны дебаты по поводу мудрости отказа от ядерного оружия. Конечно, [это] неправильно», — подчеркнул глава МАГАТЭ.

Гросси раскритиковал дискуссии о планах Украины относительно ядерного оружия и положительно оценил безъядерный статус страны. По его словам, рост напряженности в мире увеличивает привлекательность ядерного оружия.

Ранее Владимир Зеленский нецензурно выразился во время разговора о Будапештском меморандуме. Он назвал документ, гарантирующий безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия, «просто бумажкой, на которую всем было *** [все равно]».