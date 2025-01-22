Глава отдела кредитования российского банка арестован за кражу денег у женщины

В Москве на два месяца арестован глава отдела кредитования «Банк НБС» за кражу

В Москве Таганский районный суд арестовал главу отдела кредитования малого и среднего бизнеса АО «Банк НБС» Алексея Гостюхина, обвиняемого в краже денег у женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Мужчина обвиняется по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). Он отправлен в СИЗО на два месяца.

По данным следствия, Гостюхин с подельником решили похитить деньги, принадлежавшие потерпевшей. Будучи материально ответственным и знавшим, что женщина заключила договор аренды индивидуального банковского помещения, он похитил ее деньги и скрылся. Средствами он распорядился по собственному усмотрению. Женщине был причинен ущерб в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Сочи из депозитария неизвестные похитили из пяти ячеек более 20 миллионов рублей.