Из депозитария в российском городе неизвестные похитили более 20 миллионов рублей

В Сочи неизвестные похитили более 20 млн рублей из пяти ячеек в депозитарии

В Сочи из депозитария неизвестные похитили из пяти ячеек более 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, ЧП произошло на новогодних праздниках в депозитарии, расположенном на улице Войкова. Пропажу 14 января обнаружили клиенты, которые пришли за деньгами. Отмечается, что у кого-то из пострадавших пропали все деньги, а у кого-то воры забрали не все. В результате известно о пяти пострадавших: у 59-летней женщины похитили 6,5 миллиона рублей, у 33-летней и 47-летней — по миллиону рублей, у 49-летней клиентки украли 6,5 миллиона рублей, а у 44-летней — 5,5 миллиона рублей. После того, как пропажа вскрылась, была вызвана полиция.

По информации Baza, криминалисты собрали восемь образцов ДНК сотрудников. Кроме того, из депозитария изъяли металлический ящик, моноблок, ресивер видеонаблюдения, пять дверец от ячеек с ключами и два упаковочных корешка.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что серийный грабитель банков на протяжении восьми лет совершал налеты и скрывался благодаря одной хитрости.