Руководство ограбленного в российском городе депозитарного центра доставили на допрос

В Сочи руководство депозитария, где похитили более ₽20 млн, привезли на допрос

В Сочи руководство депозитарного центра, откуда неизвестные похитили более 20 миллионов рублей из пяти клиентских ячеек, доставили на допрос. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, 14 января в доме одной из руководителей депозитария оперативники провели обыск. После этого ее увезли в отдел и больше на связь с родными женщина не выходила. Кроме того, следователи считают, что пострадавших от грабителей может быть намного больше.

По версии источника Telegram-канала, пострадавшие — клиенты депозитария, которые положили деньги прямо перед Новым городом. Так, одна из потерпевших внесла свои деньги 28 декабря. Отмечается, что в тот день она продала земельный участок, и покупатели арендовали ячейку в этом депозитарии. Женщина рассказала, что хотела провести сделку через банк, но покупатели убедили ее в том, что через ячейку в этом центре она получит деньги быстрее. После новогодних праздников она приехала за деньгами, сотрудники центра не пускали ее внутрь в течение двух часов, а когда пустили, выяснилось, что ее деньги пропали.

Источник Baza рассказал о том, что вторая пострадавшая положила деньги в ячейку 27 декабря после того, как продала квартиру. Работники депозитария заверили ее в том, что от ячейки есть только два ключа и открывается она только при помощи них обоих. Один ключ они отдали потерпевшей, а второй остался в центре. 13 января женщина узнала, что из ее ячейки пропал один миллион рублей. По словам источника, в третью ограбленную ячейку депозитария клиентка внесла деньги 28 декабря. Она оформила хранение на время продажи недвижимости — месяц. Также от ее ячейки было два ключа. Один — у нее, второй — у работников центра. Пропажу средств женщина обнаружила 13 января. Она лишилась 5,5 миллиона рублей.

Сейчас правоохранители разыскивают других пострадавших.

Ранее сообщалось, что из пяти ячеек депозитария, расположенного на улице Войкова, неизвестные похитили более 20 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

