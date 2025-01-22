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10:12, 22 января 2025Силовые структуры

Группа несовершеннолетних россиян совершила теракт на железной дороге и попалась

На Урале задержали группу несовершеннолетних, совершивших поджог релейного шкафа
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении группы несовершеннолетних, совершивших террористический акт на железной дороге в Свердловской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Им вменяют пункт «а» части 2 статьи 205 («Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Фигуранты находятся под стражей.

По версии следствия, в первой половине января несколько несовершеннолетних подожгли релейный шкаф, расположенный на перегоне Красноуфимск — Зюрзя Горьковской железной дороги. В результате оказалось повреждено оборудование, обеспечивающее бесперебойное и безопасное движение пассажирских и грузовых поездов.

Злоумышленников задержали сразу после совершения преступления. Инструкции они получали через мессенджер — за теракт им пообещали десять тысяч рублей.

Ранее в Барнауле сотрудники силовых структур задержали студента одного из средне-специальных учебных заведений Алтайского края, который пытался поджечь военкомат по заданию представителей украинской террористической организации.

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