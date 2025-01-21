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08:15, 21 января 2025Силовые структуры

Российский студент пытался поджечь военкомат по заданию террористов

В Барнауле сотрудники ФСБ задержали студента за попытку поджога военкомата
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Барнауле сотрудники силовых структур задержали студента одного из средне-специальных учебных заведений Алтайского края, который пытался поджечь военкомат по заданию представителей украинской террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, задержанный — россиянин 2006 года рождения. Он самостоятельно изготовил устройство с зажигательной смесью, а затем попытался поджечь им один из военных комиссариатов края.

Юношу задержали «при попытке совершения теракта». Довести задуманное до конца он не успел.

Ранее Тихоокеанский флотский военный суд в Приморье приговорил к семи годам лишения свободы жителя города Дальнегорска, который собирался поджечь здание военного комиссариата по указу Службы безопасности Украины.

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