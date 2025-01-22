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10:51, 22 января 2025Россия

Хинштейн провел рейд по магазинам в Курской области

Врио губернатора Курской области Хинштейн провел рейд по магазинам
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Александра Хинштейна

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн провел рейд по магазинам по просьбам местных жителей. О результатах проверок он сообщил в Telegram-канале.

Хинштейн отметил, что совместно с коллегами проверил, как меняются цены на продукты. По его наблюдениям, в магазинах Курской области есть товары, которые подешевели, однако на некоторые позиции цены, наоборот, выросли.

«Цена на продукты первой необходимости должна оставаться под контролем», — подчеркнул он.

До этого врио Курской области освободил от должности своего заместителя Сергея Стародубцева в связи с состоянием его здоровья.

53-летний мужчина занял должность замгубернатора в сентябре 2019 года, тогда Курскую область возглавлял Роман Старовойт. Стародубцев отвечал за лесное хозяйство и агропромышленный комплекс.

ЖЗЛ
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