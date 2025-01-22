Хинштейн провел рейд по магазинам в Курской области

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн провел рейд по магазинам по просьбам местных жителей. О результатах проверок он сообщил в Telegram-канале.
Хинштейн отметил, что совместно с коллегами проверил, как меняются цены на продукты. По его наблюдениям, в магазинах Курской области есть товары, которые подешевели, однако на некоторые позиции цены, наоборот, выросли.
«Цена на продукты первой необходимости должна оставаться под контролем», — подчеркнул он.
До этого врио Курской области освободил от должности своего заместителя Сергея Стародубцева в связи с состоянием его здоровья.
53-летний мужчина занял должность замгубернатора в сентябре 2019 года, тогда Курскую область возглавлял Роман Старовойт. Стародубцев отвечал за лесное хозяйство и агропромышленный комплекс.