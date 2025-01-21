Хинштейн уволил своего заместителя

Врио замгубернатора Курской области Стародубцев покинул пост

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн освободил от должности своего заместителя Сергея Стародубцева в связи с состоянием его здоровья. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в Telegram.

Подчеркивается, что Стародубцев покинул пост по собственному желанию. Подписанные Хинштейном документы об увольнении вступили в силу с 20 января.

53-летний Стародубцев занял должность замгубернатора с сентября 2019 года, когда Курскую область возглавлял Роман Старовойт. Чиновник отвечал за лесное хозяйство и агропромышленный комплекс.

Ранее, в декабре 2024 года, Хинштейн сразу после назначения временным главой региона отправил областное правительство в отставку. Политик также подчеркнул, что не собирается менять его состав и пообещал внимательно познакомиться с региональными руководителями.