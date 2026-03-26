09:14, 26 марта 2026

Плющенко призвал судей оценивать фигуристов жестче на внутрироссийских соревнованиях

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о работе судей на внутрироссийских соревнованиях. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тренер призвал рефери оценивать фигуристов жестче. «Получил 82 балла на российском старте — все, поставьте 82, но не 102. Это медвежья услуга. И тогда наши спортсмены будут понимать, где они. Начнут сравнивать, стремиться», — заявил Плющенко.

Бывший фигурист добавил, что его коллеги за рубежом часто смеются над оценками российских спортсменов на внутренних соревнованиях. «Это путь в никуда. Думаю, руководство нашей федерации пересмотрит это дело», — отметил Плющенко.

Ранее Плющенко стал победителем опроса «Спорт-Экспресса», который определял лучшего фигуриста в России в XXI веке. Спортсмен обошел в голосовании Алексея Ягудина.

    Последние новости

    Появились подробности нападения российского школьника на учительницу

    На Украине заявили о запуске Россией 999 «Гераней» за сутки

    Обстановка возле российской школы после нападения подростка с арбалетом попала на видео

    Карпин сравнил уровень сборной России до отстранения с нынешней командой

    Американцы выразили отношение к ударам по Ирану

    Выход iPhone нового поколения отложили

    Раскрыты все имеющиеся при себе предметы для нападения у стрелка из российской школы

    Россиянам напомнили о компенсации за табачный дым от соседей-курильщиков

    Все частные клиники российского региона отказались от абортов

    Названа дата саммита БРИКС в 2026 году

    Все новости
