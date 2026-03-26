Плющенко призвал судей оценивать фигуристов жестче на внутрироссийских соревнованиях

Евгений Плющенко призвал судей работать жестче на внутрироссийских соревнованиях

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о работе судей на внутрироссийских соревнованиях. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тренер призвал рефери оценивать фигуристов жестче. «Получил 82 балла на российском старте — все, поставьте 82, но не 102. Это медвежья услуга. И тогда наши спортсмены будут понимать, где они. Начнут сравнивать, стремиться», — заявил Плющенко.

Бывший фигурист добавил, что его коллеги за рубежом часто смеются над оценками российских спортсменов на внутренних соревнованиях. «Это путь в никуда. Думаю, руководство нашей федерации пересмотрит это дело», — отметил Плющенко.

Ранее Плющенко стал победителем опроса «Спорт-Экспресса», который определял лучшего фигуриста в России в XXI веке. Спортсмен обошел в голосовании Алексея Ягудина.