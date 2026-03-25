Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
09:04, 25 марта 2026

Определился победитель в голосовании за звание лучшего фигуриста России в XXI веке

Плющенко победил в голосовании за звание лучшего фигуриста России в XXI веке
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Газета «Спорт-Экспресс» провела голосование за звание лучшего фигуриста России в XXI веке. Результаты опубликованы на сайте издания.

В голосовании участвовали журналисты топовых спортивных СМИ и эксперты, в том числе бывшие фигуристы. Всего получилось 25 респондентов, которых попросили составить свой топ-10 фигуристов по достижениям, начиная с 2001 года.

24 из 25 участников опроса включили двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в топ-10, а 16 человек поставили его на первое место. Это принесло фигуристу 224 балла и победу в голосовании с большим отрывом. На втором месте расположился Алексей Ягудин (179 балла), тройку замкнули Татьяна Волосожар и Максим Траньков (152), выступавшие в парном катании.

Ранее Ягудин рассказал о конкуренции с Плющенко. «Любая конкуренция тебя развивает с ускоренными темпами. Но в какой-то момент она тебя уничтожает», — заявил спортсмен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok