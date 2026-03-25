Определился победитель в голосовании за звание лучшего фигуриста России в XXI веке

Плющенко победил в голосовании за звание лучшего фигуриста России в XXI веке

Газета «Спорт-Экспресс» провела голосование за звание лучшего фигуриста России в XXI веке. Результаты опубликованы на сайте издания.

В голосовании участвовали журналисты топовых спортивных СМИ и эксперты, в том числе бывшие фигуристы. Всего получилось 25 респондентов, которых попросили составить свой топ-10 фигуристов по достижениям, начиная с 2001 года.

24 из 25 участников опроса включили двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в топ-10, а 16 человек поставили его на первое место. Это принесло фигуристу 224 балла и победу в голосовании с большим отрывом. На втором месте расположился Алексей Ягудин (179 балла), тройку замкнули Татьяна Волосожар и Максим Траньков (152), выступавшие в парном катании.

Ранее Ягудин рассказал о конкуренции с Плющенко. «Любая конкуренция тебя развивает с ускоренными темпами. Но в какой-то момент она тебя уничтожает», — заявил спортсмен.