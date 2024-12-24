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17:18, 24 декабря 2024Спорт

Ягудин рассказал об уничтожавшей его конкуренции с Плющенко

Алексей Ягудин рассказал об уничтожавшей его конкуренции с Евгением Плющенко
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Алексей Ягудин

Алексей Ягудин. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Плющенко на канале «Карты, деньги, два мяча» на Rutube рассказал о конкуренции с двукратным победителем Игр Евгением Плющенко.

«Любая конкуренция тебя развивает с ускоренными темпами. Но в какой-то момент она тебя уничтожает. В жизни нет ничего идеального, любая система рано или поздно заведет тебя в тупичок», — заявил Ягудин. По мнению экс-фигуриста, похожая ситуация сложилась в карьере Евгении Медведевой, которая соперничала с Алиной Загитовой.

Ранее Ягудин и Плющенко выложили совместные фото в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). К посту спортсмены прикрепили песню Михаила Боярского «Все пройдет». При этом снимки, сделанные на трибуне, остались без подписи.

В ходе спортивной карьеры фигуристы вместе тренировались под руководством Алексея Мишина. Позднее Ягудин ушел к Татьяне Тарасовой и выиграл Олимпийские игры 2002 года в одиночном катании. На тех же соревнованиях Плющенко стал серебряным призером. Позже он взял золото в личном турнире на ОИ-2006 и в командных соревнованиях на Играх-2014.

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