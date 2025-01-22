Из-за вспышки гепатита в онкодиспансере Камчатского края возбудили дело

СК расследует дело о заражении гепатитом В и С в онкодиспансере на Камчатке

Следователи заинтересовались ситуацией в онкологическом диспансере в Петропавловске-Камчатском, где накануне закрыли кабинет компьютерной томографии (КТ) из-за вспышки острого гепатита В и С. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Камчатскому краю.

По предварительным данным, не менее девяти человек в 2024 году заразились антропонозным вирусным заболеванием вследствие нарушений в ходе оказания медицинской помощи.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») УК РФ. Оно пока безфигурантное.

Ранее Петропавловск-Камчатский городской суд принял решение закрыть кабинет КТ в онкодиспансере на 30 дней из-за вспышки острого гепатита В и С. Учреждение признали виновным по части 1 статьи 6.3 («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») КоАП РФ.

