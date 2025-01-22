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09:38, 22 января 2025Силовые структуры

Из-за вспышки гепатита в онкодиспансере Камчатского края возбудили дело

СК расследует дело о заражении гепатитом В и С в онкодиспансере на Камчатке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Следователи заинтересовались ситуацией в онкологическом диспансере в Петропавловске-Камчатском, где накануне закрыли кабинет компьютерной томографии (КТ) из-за вспышки острого гепатита В и С. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Камчатскому краю.

По предварительным данным, не менее девяти человек в 2024 году заразились антропонозным вирусным заболеванием вследствие нарушений в ходе оказания медицинской помощи.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») УК РФ. Оно пока безфигурантное.

Ранее Петропавловск-Камчатский городской суд принял решение закрыть кабинет КТ в онкодиспансере на 30 дней из-за вспышки острого гепатита В и С. Учреждение признали виновным по части 1 статьи 6.3 («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») КоАП РФ.

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