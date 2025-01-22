Кандидата на пост главы Пентагона обвинили в алкоголизме и насилии

NYT: Кандидата на пост главы Пентагона Хегсета обвинили в насилии и алкоголизме

Даниэль Хегсет, бывшая невестка кандидата на пост главы Пентагона Пита Хегсета обвинила его в насилии в отношении своей второй жены и алкоголизме. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Сенаторы рассмотрели под присягой показания бывшей жены брата Хегсета, в которых она описывает его «неустойчивое и агрессивное» поведение, заставившее его вторую жену — Саманту Хегсет — опасаться за свою безопасность. По словам Даниэль Хегсет, кандидат на пост министра обороны США был настолько «оскорбителен» по отношению к супруге, что она однажды спряталась от него в шкафу. Даниэль также утверждает, что Саманта поделилась с ней и еще одним человеком кодовым словом, которое она использовала бы, если бы ей нужна была помощь.

Даниэль Хегсет уточнила, что она «лично не была свидетелем физического или сексуального насилия со стороны Хегсета», но описала «странное и агрессивное поведение» с его стороны на протяжении многих лет. Она также описала ряд случаев, когда она была свидетелем того, как Хегсет напивается до потери сознания.

Уточняется, что обвинения всплыли, когда республиканцы работали над ускорением его утверждения на должность. Около полудюжины республиканцев, узнавших о ситуации в последние дни, в частном порядке выразили серьезную обеспокоенность по этому поводу, по словам людей, знакомых с разговорами.

Однако, как отмечает издание, всего через несколько часов после подачи заявления лидеры республиканцев решили назначить голосование по утверждению Хегсета, при этом несколько рядовых членов партии отвергли заявление под присягой, назвав его отчаянной попыткой очернения кандидата, которая обречена на провал.

Ранее Хегсета во время общения с членами комитета по вооруженным силам Сената Конгресса США расспросили о пристрастии к алкоголю. Он уклонился от ответа на вопрос о планах бросить пить.