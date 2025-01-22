Количество жертв пожара в отеле на горнолыжном курорте в Турции возросло

Количество жертв пожара в отеле на турецком горнолыжном курорте возросло до 79

Количество жертв пожара в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу возросло до 79. Об этом пишет агентство Anadolu со ссылкой на генпрокуратуру провинции.

Отмечается, что в рамках расследования ситуации задержаны уже 11 человек. Среди них — владелец гостиницы, замдиректора пожарной службы Болу и даже заместитель мэра провинции.

Отель на горнолыжном курорте Карталкая, фасад которого покрыт деревом, загорелся во вторник, 21 января. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со случившимся.