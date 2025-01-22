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12:51, 22 января 2025Бывший СССР

Командование ВСУ организовало группу мародеров в Красноармейске

ТАСС: ВСУ организовали группу мародеров в Красноармейске
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Командование группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название Покровск) организовало группу мародеров в городе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«В Красноармейске активно работает группа мародеров. Есть подтверждение, что организована она командованием группировки, которая находится на месте и курирует этот процесс», — рассказал источник агентства.

По его словам, группа вывозит имущество из домов частного сектора, который обширен на территории шахтерского города.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск. Он добавил, что на линии боевого соприкосновения старших офицеров уже не найти, но зато присутствуют наемники. Ганин заключил, что Российская армия окружает город с трех сторон.

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