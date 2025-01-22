Советник главы ДНР Гагин: Командование ВСУ покинуло Красноармейск

Спецслужбы и командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

По его словам, ВСУ понимают, что потеряют Покровск. При этом, по его словам, приказов к отступлению нет и не будет до самого конца. Он добавил, что на линии боевого соприкосновения старших офицеров уже не найти, но зато присутствуют наемники. Ганин заключил, что Российская армия окружает город с трех сторон.

Ранее Гагин заявил об обреченности гарнизона ВСУ в Великой Новоселке. Он добавил, что в условиях нарушения логистики украинские войска испытывают серьезный дефицит боеприпасов и проблемы с ротацией.