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11:31, 22 января 2025Бывший СССР

Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск

Советник главы ДНР Гагин: Командование ВСУ покинуло Красноармейск
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Спецслужбы и командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

По его словам, ВСУ понимают, что потеряют Покровск. При этом, по его словам, приказов к отступлению нет и не будет до самого конца. Он добавил, что на линии боевого соприкосновения старших офицеров уже не найти, но зато присутствуют наемники. Ганин заключил, что Российская армия окружает город с трех сторон.

Ранее Гагин заявил об обреченности гарнизона ВСУ в Великой Новоселке. Он добавил, что в условиях нарушения логистики украинские войска испытывают серьезный дефицит боеприпасов и проблемы с ротацией.

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