В ДНР заявили об обреченности гарнизона ВСУ в Великой Новоселке

Советник главы ДНР Гагин: Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен

В условиях нарушенной логистики гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великой Новоселке очень скоро будет разбит. Об обреченности украинских солдат, обороняющих населенный пункт, заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Гарнизон обречен, причем он это сам понимает. Всплывают сообщения от бойцов с этого участка фронта, что они обречены, что командование нарушено», — заявил Гагин.

Он добавил, что в условиях нарушения логистики украинские войска испытывают серьезный дефицит боеприпасов и проблемы с ротацией.

В ходе выступления Гагин также заявил, что командование ВСУ уже покинуло Красноармейск (украинское название — Покровск). По его словам, из города также был выведен личный состав украинских спецслужб.

