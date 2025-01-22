Концентрация одного вида квартир в Москве превысила средний по РФ уровень в 1,5 раза

Urban: концентрация студий в Москве в 1,5 раза превысила средний показатель в РФ

Концентрация квартир студий в Москве в 1,5 раза превысила средний показатель по РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики премии Urban.

Специалисты проанализировали первичный рынок 42 крупных российских городов с объемом предложением свыше 1000 квартир и пришли к выводу, что в Санкт-Петербурге доля студий в 2,4 раза превысила средний показатель по России (26,2 процента от общего объема предложения новых квартир), а в Москве — в 1,5 раза (16 процентов). Между тем в России лишь 11 процентов от всей «первички», или 70 тысяч объектов недвижимости, являются студиями.

Лидером по стране по объему студий в новостройках оказался петербургский пригород Мурино с долей в 36,2 процента. В другом городе Ленинградской области, Сертолово, доля студий по итогам 2024 года составила 19,5 процента. В Московской области, отметили эксперты, сразу в трех городах — Балашихе, Химках и Мытищах — на один вид квартир приходится более 20 процентов от общего объема предложения (27,3 процента, 22,2 процента и 20,7 процента соответственно). Помимо этого, по доле студий Москву опередило и Одинцово (18,3 процента). «Кроме того, в топ-20 городов с высокой концентрацией студий в предложении фигурируют еще четыре мегаполиса — Уфа (15,6 процента), Новосибирск (15,6 процента), Ростов-на-Дону (14,9 процента), Екатеринбург (14,8 процента)», — поделились информацией аналитики.

Ранее в январе управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что предложение новостроек в Старой Москве увеличилось на 10,6 процента в 2024 году.