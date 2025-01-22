Молдавия отказалась от «Евровидения»

Молдавия официально объявила об отказе от участия в «Евровидении-2025»

Молдавия не примет участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2025 году. Об этом сообщил директор телеканала Moldova 1 Корнелиу Дурнеску.

«Решение было непростым, но необходимым в текущих условиях. Национальный отбор этого года выявил некоторые проблемы, в том числе снижение качества выступлений и общественного интереса. Нужно существенно изменить отборочный этап», — объяснил Дурнеску, занимавшийся подбором исполнителей.

По словам директора телеканала, организаторам придется привлечь больше талантливых артистов, чтобы культурное представительство Молдавии было конкурентоспособным на международной арене.

Несмотря на отказ от участия, телеканал Moldova 1 будет транслировать первый и второй полуфиналы, а также финал конкурса.

Ранее стало известно, что украинские пранкеры чуть не сорвали отбор Молдавии на «Евровидение», отправив для участия в конкурсе песню, написанную нейросетью.