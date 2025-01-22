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16:02, 22 января 2025Экономика

Ряд регионов России предупредили об опасной волне холодов

Синоптик Вильфанд: В Коми прогнозируется ниже 30 градусов мороза
Виктория Клабукова

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Сразу в четырех округах России прогнозируется опасная волна холодов. Каким регионам стоит приготовиться к серьезным морозам, ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По сведениям синоптика, опасные погодные условия будут наблюдаться в Сибирском, Уральском, Приволжском и Северо-Западном округах. Так, в Мурманской области, Карелии и Коми до пятницы, 24 января, похолодает до минус 22-24 градусов. Таким образом температура в этих регионах ниже климатической нормы на 6-8 градусов. На востоке республики Коми прогнозируется до 33-34 градусов мороза. В Пермском крае воздух остынет до 25-28 градусов мороза, предупреждает Вильфанд, что на 7 градусов ниже нормы января.

В Оренбургской области и Башкортостане на этой неделе также ожидается похолодание — столбики термометров могут опуститься до минус 24-28 градусов. В Самарской области Вильфанд обещает 20-25 градусные морозы. В Ханты-Мансийском (ХМАО) и Ямало-Ненецком автономных округах (ЯНАО) морозы будут еще пуще — до минус 43 градусов. Такие показатели ниже климатической нормы на 9-11 градусов, отмечает метеоролог. Жители Челябинской и Омской областей застанут температуру в минус 25 градусов, а Тюменской — до минус 30 градусов. Аналогично ситуация обстоит в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях. В Алтайском крае с оттепельных плюс 2 градусов похолодает на 15-20 градусов.

В то же время в Москве к выходным, 25-26 января, вновь обещают плюсовые значения температуры. Столбики термометров в столице будут держаться на отметке от нуля до минус 5 градусов.

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