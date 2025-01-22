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09:02, 22 января 2025Экономика

В Москве вновь потеплеет до плюсовых значений

Синоптик Вильфанд: К концу недели в Москве потеплеет до плюс 4 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Brendan McDermid / Reuters

На этой неделе морозы в Москве вновь сменятся плюсовыми значениями. Своим прогнозом с агентством ТАСС поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В субботу и воскресенье в Москве уже опять свое влияние восстанавливают воздушные потоки с юга, с юго-запада», — заявил метеоролог. По расчетам синоптика, к субботе, 25 января, в столице потеплеет до нуля — плюс 3 градусов, а в воскресенье ожидается до плюс 4 градусов. В выходные ночью столбики термометров будут держаться на отметке от нуля до минус 5 градусов.

В среду, 22 января, температура в мегаполисе составит от минус 2 до минус 7 градусов, превысив норму на пару градусов. Днем прогнозируется небольшой снег, около 2-3 миллиметров. Незначительные осадки будут наблюдаться также в четверг-пятницу, небо будет облачным. Выпавшие осадки надолго не задержатся и будут таять. Днем будет от нуля до минус 2 градусов, а ночью похолодает до минус 3-5 градусов, обещает Вильфанд.

Сугробов в январе москвичи не увидят. К 26 января температура превысит норму на 7-8 градусов, вернув в столицу оттепельную погоду.

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