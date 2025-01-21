Москвичам посоветовали не ждать сугробов

Синоптик Вильфанд: Жителям столицы в январе не стоит ждать сугробов

Москвичам не стоит ждать сугробов в январе, заявил в разговоре с агентством «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура до конца месяца ожидается высокой, к концу текущей недели она превысит норму на 7–8 градусов. «При такой температуре снег не выпадает, потому что оттепельная погода», — сообщил синоптик.

В понедельник, 20 января, сильно, на 12 миллиметров, повысится давление. Под воздействием антициклона давление окажется максимально высоким во вторник, 21 января — оно составит около 760 миллиметров ртутного столба. Антициклон также принесет с собой зимнюю погоду, однако она закончится в среду, 22 января.

Температура в понедельник начнет понижаться к вечеру. Если днем она составит от плюс 2 до плюс 4 градусов, то ночью резко опустится до минус 9 градусов, по области до минус 12 градусов. С утра во вторник ожидается до минус 8 градусов. В среду зимняя погода сохранится, но температура повысится. Ночью — от минус 9 до минус 7 градусов, днем — до минус 4 градусов. В ночь на четверг, 23 января, ожидается умеренный мороз от минус 6 до минус 4 градусов, а днем — до минус 3 градусов.

Снег выпадет в ночь на среду, а также днем — осадков выпадет до четырех миллиметров. «Но на лыжи встать будет сложно, так как снега сейчас нет. Сейчас замечательная погода для катка», — отметил Вильфанд.

Значительное потепление ожидается в пятницу, 24 января. Ночью ожидается от минус 6 до минус 1 градуса, днем — от минус 3 до плюс 1 градуса. Оттепель вернется в субботу, 25 января. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в минус 5 градусов, днем ожидается минус 2 до плюс 3 градусов. В воскресенье, 26 января, тоже будет тепло — температура ночью будет держаться на отметке от минус 3 до плюс 2 градусов. В этот день растает выпавший в среду снег.

Ранее москвичам и жителям Подмосковья на фоне теплой зимы рекомендовали пойти в лес за грибами. В московском «Аптекарском огороде» из-за аномально высоких температур 20 января распустились подснежники.