Москвичей призвали собирать грибы в январе

Грибной специалист Федотов перечислил грибы для сбора в январе в столице

Благодаря оттепелям в этом январе москвичи и жители Подмосковья могут отправиться в лес за грибами и собрать неплохой урожай, рассказал «Вечерней Москве» автор грибных прогнозов Сергей Федотов.

В настоящее время в лесу можно найти «иудины уши» (аурикулярию) — эти грибы селятся на мертвой древесине лиственных пород, их можно найти на ветках ольхи, клена и дуба. Также в лесу можно найти лисички. Они не растут зимой, однако сохраняются до января в замороженном виде под снегом или в траве.

Не растут в зимний период, но могут порадовать грибников и рядовки фиолетовые — найти их будет легче при таянии снега. В лесу можно встретить дрожалку, чагу, фламмулину (зимний опенок), а также вешенку устричную.

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