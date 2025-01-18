Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:38, 18 января 2025Экономика

Гидрометцентр назвал декабрь 2024 года самым теплым в истории

Метеоролог Вильфанд заявил, что декабрь 2024 года стал самым теплым в истории
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Декабрь 2024 года в России стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ученый уточнил, что такой вывод можно сделать, исходя из средней температуры по всем суъектам Российской Федерации. В частности, в Калининградской области, Арктике и Магаданской области часто воздух прогревался выше нулевой отметки.

Ранее Вильфанд спрогнозировал, что в этом году весна в Москве может наступить раньше обычного, а температурный фон в марте и апреле может вновь превысить климатическую норму. Скорому приходу весны будет способствовать малый снежный покров, установившийся в столице — солнечная энергия не будет расходоваться на растапливание сугробов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский нахамил премьеру Словакии из-за приглашения встретиться в Давосе

      В Тульской области потушили пожар после атаки дрона ВСУ

      Пушков прокомментировал фото убегающей от Шольца Бербок

      Гидрометцентр назвал декабрь 2024 года самым теплым в истории

      В Гренландии рассказали о панике в Дании из-за Трампа

      Миллионеры начали массово покидать одну страну

      Российские дипломаты предупредили об исходящей от Британии прямой угрозе

      На Западе обратили внимание на попытки Зеленского подражать Трампу

      Российскую эскортницу застрелили в Сальвадоре

      В Британии предложили создать бригаду «варягов-перевертышей» из украинцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше