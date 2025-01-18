Гидрометцентр назвал декабрь 2024 года самым теплым в истории

Метеоролог Вильфанд заявил, что декабрь 2024 года стал самым теплым в истории

Декабрь 2024 года в России стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ученый уточнил, что такой вывод можно сделать, исходя из средней температуры по всем суъектам Российской Федерации. В частности, в Калининградской области, Арктике и Магаданской области часто воздух прогревался выше нулевой отметки.

Ранее Вильфанд спрогнозировал, что в этом году весна в Москве может наступить раньше обычного, а температурный фон в марте и апреле может вновь превысить климатическую норму. Скорому приходу весны будет способствовать малый снежный покров, установившийся в столице — солнечная энергия не будет расходоваться на растапливание сугробов.