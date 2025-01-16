Москвичам пообещали раннюю весну

Синоптик Вильфанд: Весна в Москве может наступить раньше обычного

В этом году весна в Москве может наступить раньше обычного. Такое предположение на пресс-конференции выдвинул научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит «Интерфакс».

Согласно предварительным метеопрогнозам, температурный фон в марте и апреле может вновь превысить климатическую норму. Скорому приходу весны, как пояснил синоптик, будет способствовать малый снежный покров, установившийся в столице — солнечная энергия не будет расходоваться на растапливание сугробов.

«Здравые рассуждения говорят о том, что, конечно же, большого количества снега в феврале быть не может, если его сейчас почти нет. И понятно, что он быстро растает», — рассказал Вильфанд.

Ранее метеоролог заявил, что в 2024 году планета столкнулась с рекордным тепловым стрессом. Аномальное тепло наблюдалось на 61 проценте территории суши, а засушливых дней в прошлом году оказалось больше, чем за всю историю климатических наблюдений.