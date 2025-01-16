Человечество столкнулось с рекордным тепловым стрессом

Синоптик Вильфанд: 2024 год стал рекордным по числу дней с тепловым стрессом

В 2024 году на планете наблюдалось максимальное количество дней с тепловым стрессом. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Синоптик объяснил, что существует понятие теплового стресса: индекс климатической комфортности включает в себя как температуру воздуха, так и ветровой режим, солнечную радиацию и другое. Если индекс достигает 32 градусов, большинство людей испытывает тепловой стресс. В 2024 году на 61 проценте территории суши количество дней с этим значением было больше, чем за всю историю климатических наблюдений.

Также наблюдалось максимальное количество дней с экстремальным тепловым стрессом. Он наблюдался на 20 процентов территорий, самые высокие значения по этому индексу были зафиксированы в Алжире и Северной Африке, где наблюдалась температура плюс 59,1 градуса. При этом этот индекс соответствует температуре выше плюс 46 градусов Цельсия, уточнил синоптик.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что февраль в Москве может продолжить тенденцию погодных аномалий января с превышением климатической нормы.