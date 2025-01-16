Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:11, 16 января 2025Экономика

Человечество столкнулось с рекордным тепловым стрессом

Синоптик Вильфанд: 2024 год стал рекордным по числу дней с тепловым стрессом
Мария Черкасова

Фото: Florion Goga / Reuters

В 2024 году на планете наблюдалось максимальное количество дней с тепловым стрессом. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Синоптик объяснил, что существует понятие теплового стресса: индекс климатической комфортности включает в себя как температуру воздуха, так и ветровой режим, солнечную радиацию и другое. Если индекс достигает 32 градусов, большинство людей испытывает тепловой стресс. В 2024 году на 61 проценте территории суши количество дней с этим значением было больше, чем за всю историю климатических наблюдений.

Также наблюдалось максимальное количество дней с экстремальным тепловым стрессом. Он наблюдался на 20 процентов территорий, самые высокие значения по этому индексу были зафиксированы в Алжире и Северной Африке, где наблюдалась температура плюс 59,1 градуса. При этом этот индекс соответствует температуре выше плюс 46 градусов Цельсия, уточнил синоптик.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что февраль в Москве может продолжить тенденцию погодных аномалий января с превышением климатической нормы.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о плане Трампа по санкциям против России для мирной сделки

      Российский школьник под одобрительные крики в классе применил удушающий прием к сверстнику

      Зеленский рассказал о договоре с Британией о передаче миллиардов долларов

      Критики разгромили новый фильм режиссера «Пилы»

      39-летняя звезда Comedy Woman показала фигуру до и после похудения

      В Москве детский футбольный тренер избил отца одного из игроков после случая на матче

      Надругавшегося над малолетними детьми россиянина отправили в колонию

      В России отреагировали на соглашение Великобритании и Украины о столетнем партнерстве

      Плавающий в пруду Porsche нашли в Петербурге

      Россиянка захотела сделать ремонт и потеряла сотни тысяч рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше