В Москве распустились подснежники

В столице в «Аптекарском огороде» расцвели подснежники

Подснежники расцвели в столице в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Об этом сообщили в Telegram-канале центра.

«Подснежники расцвели под открытым небом в "Аптекарском огороде"», — сообщили в его пресс-службе, опубликовав соответствующую фотографию.

По прогнозам синоптиков, вторник, 21 января, на этой неделе в Москве будет единственным «зимним» днем: ожидается снег, температура опустится до минус 4-6 градусов.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 20 января, столица окажется под влиянием тыловой части циклона, выходящего центром на Урал. Погода ожидается облачной с прояснениями, выпадут осадки в виде снега и мокрого снега, а также усилится ветер и образуется гололедица. На фоне теплого января москвичей и жителей Подмосковья призвали отправиться в лес собирать грибы.