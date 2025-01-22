Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Ильин: В столице в выходные ожидается потепление

Последние выходные этого месяца, 25 и 26 января, снова принесут жителям столицы аномально теплую погоду. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Небольшие морозы покинут столичный регион. Уже с пятницы, 24 января, температура воздуха начнет стремиться к нулю. В субботу в столице — от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье — от минус 2 до плюс 2 градусов. В ночь на субботу ожидается минус 2-4 градуса, по области — минус 1-6 градусов.

Ожидаются небольшие осадки, ночью преимущественно в виде снега, днем придет снег с дождем. На дорогах образуется гололедица.

В воскресенье днем станет еще теплее. В Подмосковье ожидается от нуля до плюс 5 градусов. Ночью ожидается от минус 4 до минус 1 градуса. В воскресенье также ожидаются небольшие осадки в смешанной фазе. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 753 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что текущий январь может стать одним из самых теплых за историю столичных метеонаблюдений.