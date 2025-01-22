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12:12, 22 января 2025Экономика

Москва приблизилась к новому климатическому рекорду

Синоптик Вильфанд: Январь 2025 года может стать одним из самых теплых в Москве
Виктория Клабукова

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Январь 2025 года приблизил Москву к новому климатическому рекорду. Об этом агентству ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Текущий январь может стать одним из самых теплых за историю столичных метеонаблюдений. «По всей видимости, этот месяц будет на втором месте в ранге самых высоких значений после 2020 года», — заявил синоптик. В январе 2020-го столбики термометров в среднем держались на нулевой отметке. До конца января значительных климатических изменений Вильфанд не ждет. По его данным, до февраля температура продержится примерно на градус выше нормы.

Ушедший 2024 год занял почетное место в летописи московских метеорологов. Он оказался самым жарким за всю 245-летнюю историю наблюдений в столице. Среднегодовая температура воздуха в мегаполисе составила 8,2 градуса, тем самым опередив 2020-й. Тогда показатель достиг 8 градусов тепла.

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