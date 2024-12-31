Уходящий 2024 год стал самым теплым в Москве за всю 245-летнюю историю наблюдений

Среднегодовая температура воздуха в Москве в 2024 году составила 8,2 градуса

Уходящий 2024 год стал самым теплым в Москве за всю 245-летнюю историю наблюдений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова со ссылкой на расположенную при вузе метеорологическую обсерваторию.

По данным синоптиков, среднегодовая температура воздуха в столице составила 8,2 градуса. Предыдущие температурный рекорд был зафиксирован в 2020 году и составил 8 градусов.

По информации обсерватории, В 2024 году холодными были только два месяца — январь и май, а остальные 10 оказались значительно теплее обычных значений. Отмечается, что самым жарким месяцем оказался сентябрь. Тогда средняя температура воздуха составил 17,9 градусов, что на 5,7 градуса выше климатической нормы. Кроме того, в течение 2024 года в Москве были обновлены восемь рекордов максимальной температуры для отдельных дат. Это 29 февраля, период с 31 марта по 3 апреля, 3 июля, 13 сентября и 22 ноября.

По данным пресс-службы МГУ, наибольшая температура воздуха в Москве была зафиксирована 4 июля и она составила 33,1 градус, а наименьшая точка была отмечена 4 января. Температурный показатель в этот день составил 24,9 градусов.

Ранее сообщалось, что в столице наблюдается довольно существенное уменьшение продолжительности зимнего сезона

