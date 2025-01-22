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18:42, 22 января 2025Экономика

Москвичей предупредили о наступлении метеорологической весны в январе

Синоптик Тишковец: 23 января в Москве наступит метеорологическая весна
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Начиная с четверга, 23 января, в Москве и других регионах центральной части РФ наступит метеорологическая весна. Об этом часть россиян предупредил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с News.ru.

По словам синоптика, такая погода будет сопровождаться смешанными осадками, а на дорогах будут образовываться скопления снега с водой. Он также отметил, что весеннее тепло задержится как минимум до конца января.

«Хотя на территории страны и наблюдается самое масштабное арктическое вторжение в этом сезоне, но сезон остается теплым, сегодня последний день у нас январской температуры, ну а с завтрашнего дня пойдет тепло, и как минимум до конца месяца мы опять будем находиться в состоянии метеорологической весны и оттепельных параметрах температуры. Соответственно, это осадки в смешанной фазе», — поделился информацией Тишковец. Он добавил, что если снег и сформирует покров, то лишь символический, который с наибольшей вероятностью будет похож на снежно-водяную кашу.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Якутии в данный момент фиксируется погода на 25 градусов выше нормы.

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