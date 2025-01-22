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16:18, 22 января 2025Экономика

Синоптик рассказал об аномальном тепле в ряде регионов России

Синоптик Вильфанд: В Якутии наблюдается погода на 25 градусов выше нормы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В трех округах России наблюдаются температуры, сильно превышающие норму. Об аномальной погоде их жителям рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

Речь идет о Якутии, Забайкалье, Иркутской области, некоторых районах Красноярского края, а также о Центральном федеральном округе. Так, в Якутии в ночное время столбики термометров показывают около минус 20-25 градусов, а в дневное — минус 15-18 градусов, что на 20-25 градусов выше нормы. «Теплая погода и на юге Красноярского края, и в Иркутской области, и в Забайкалье, там температура на 8-10 градусов выше нормы. И, конечно, в центре европейской части территории температура на 4-8 градусов выше нормы в течение этой недели», — поделился информацией синоптик.

Помимо этого, в пятницу, 24 января, в северную половину Приволжского федерального округа придут теплые воздушные массы, и воздух также прогреется до аномальных значений, температура будет на 4-5 градусов выше нормы, а в центре округа — на 1-2 градуса. К воскресенью показатели термометров будут и вовсе на 4-8 градусов превышать норму, в заключение отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее в этот же день Вильфанд спрогнозировал опасную волну холодов в четырех округах страны.

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