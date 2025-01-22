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12:39, 22 января 2025Россия

Мужчины в военной форме открыли стрельбу на кладбище ЧВК «Вагнер» в российском регионе

В Иркутской области мужчины в камуфляже устроили стрельбу на кладбище «Вагнера»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: страница «ОРКЕСТРАНТЫ ВОЙНЫ» во «ВКонтакте»

В Иркутской области мужчины в военной форме устроили стрельбу на кладбище ЧВК «Вагнер». Кадры с места событий опубликовал канал «Оркестранты Войны» в «ВК Видео».

На записи запечатлено открытие мемориального комплекса в память бойцов компании. На ролике видно ряды черных пирамид — такие устанавливают над могилами вагнеровцев, а также памятник основателю компании Евгению Пригожину и командиру ЧВК Дмитрию Уткину.

После выступления к собравшимся с речью мужчины в камуфляже открывают огонь в воздух. Рядом с памятником Пригожину и Уткину видная военная техника.

Минувшим летом памятник Евгению Пригожину открыли на его могиле в Петербурге. Церемония была приурочена к дню рождения бизнесмена. На входе на кладбище желающих подойти к могиле досматривали сотрудники правоохранительных органов.

ЖЗЛ
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