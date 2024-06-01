Памятник Евгению Пригожину открыли в Петербурге

На Пороховском кладбище в Петербурге открыли памятник Евгению Пригожину

В субботу, 1 июня, на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге открыли памятник основателю частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину. Об этом корреспондент «Коммерсанта» сообщает с места событий.

Церемония была приурочена ко дню рождения Пригожина, в ней приняли участие несколько участников ЧВК. Сообщается, что на входе на кладбище желающих подойти к могиле досматривают сотрудники правоохранительных органов. При этом люди с цветами продолжают подходить к могиле раз в несколько минут.

Памятник был установлен 29 мая. Администрация кладбища планирует организовать отдельную дорожку от могилы к боковому выходу на Рябовское шоссе.

Другой памятник Евгению Пригожину и командиру ЧВК «Вагнер» Дмитрию Уткину был открыт 5 апреля на территории мемориальной часовни недалеко от полигона Молькино (город Горячий Ключ) в Краснодарском крае. На нем изображены их ростовые фигуры, на камне также выгравированы их жетоны с личными номерами — М-3308 и М-0209.

Самолет с Евгением Пригожиным разбился 23 августа 2023 года в Тверской области. На борту кроме него находились еще девять человек, включая Дмитрия Уткина, выжить в авиакатастрофе не удалось никому из пассажиров.