На Украине назвали ситуацию в Великой Новоселке катастрофической для ВСУ

Журналист Бутусов: ВСУ в Великой Новоселке находятся в катастрофической ситуации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в катастрофической ситуации в Великой Новоселке Донецкой народной республики (ДНР), так как из-за присутствия российских войск на флангах попасть в населенный пункт возможно только пешком. Об этом сообщил украинский журналист, главред портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, украинские военные держатся в коридоре шириной от 2,2 до 3,7 километра, который полностью простреливается Российской армией. При этом командование приказывает находящимся в Великой Новоселке подразделениям ВСУ держаться.

«Развернуть связь, организовать обеспечение и скорую эвакуацию невозможно. Как дальше это возможно удерживать? Пополнения людьми нет. Но есть приказ держаться», — сказал журналист. Бутусов также призвал командование украинских войск вывести войска из города.

Ранее стало известно, что российские военные начали штурм Великой Новоселки. Отмечается, что они при поддержке техники заходят в населенный пункт малыми группами.