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17:03, 22 января 2025Бывший СССР

На Украине выросли зарплаты чиновников

На Украине заявили о росте зарплат чиновников
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

На Украине выросли зарплаты чиновников, а больше всего в среднем зарабатывают работники Министерства культуры и стратегических коммуникаций республики (134,5 тысячи гривен или около 316 тысяч рублей). Об этом сообщил Минфин Украины, данные ведомства приводит издание «Зеркало недели» в Telegram.

Отмечается, что наиболее высокие средние зарплаты также получают работники украинского МИД и Госслужбы по этнополитике и свободе совести — 125 тысяч гривен (около 291,6 тысячи рублей) и 123 тысячи гривен (около 287,6 тысячи рублей) соответственно.

При этом обладателями самых больших зарплат стали руководители Государственной службы экспортного контроля — 370 тысяч гривен (около 870 тысяч рублей), Национальной комиссии по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг — 366,8 тысячи гривен (около 862 тысяч рублей) и Национального агентства по предотвращению коррупции — 355,8 (около 837 тысяч рублей).

Ранее на Украине предложили установить максимальную премию главнокомандующему Вооруженными силами страны (ВСУ) Александру Сырскому в размере 20 миллионов гривен (около 47 миллионов рублей). Об этом свидетельствует документ, опубликованный депутатом Верховной Рады Украины Марьяной Безуглой.

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