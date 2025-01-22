На Украине предложили выдать главкому ВСУ 20 миллионов гривен

Безуглая: Минобороны может выдать главкому ВСУ Сырскому 20 миллионов гривен

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров может выдать главнокомандующему Вооруженными силами страны (ВСУ) Александру Сырскому премию в размере 20 миллионов гривен (около 47 миллионов рублей). Об этом свидетельствует документ, опубликованный депутатом Верховной Рады Марьяной Безуглой в ее Telegram-канале.

В документе указан предельный размер премий, которые могут выдаваться украинским военачальникам. Так, самая большая премия может быть выдана главкому. После него идет премия командующему сухопутными войсками (до 12,6 миллиона гривен, или около 29,66 миллиона рублей).

Большинству остальных предлагается назначить максимальную премию в размере от одного до трех миллионов гривен (от 2,35 миллиона до 7 миллионов рублей). Меньше миллиона гривен предлагается выдавать начальнику Главного командного центра ВСУ и командующему Силами беспилотных систем — 200 тысяч гривен (470 тысяч рублей) и 600 тысяч гривен (около 1,4 миллиона рублей) соответственно.

Ранее за провалы на фронте на Украине задержали бригадного генерала ВСУ Юрия Галушкина. Как следует из материалов дела, он, будучи командиром оперативно-тактической группировки «Харьков», проявил халатность, которая привела к утрате Киевом контроля над частью территорий в Харьковской области.