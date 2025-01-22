Shot: На востоке Москвы прорвало трубу с кипятком

Telegram-канал Shot

В районе Гольяново на востоке Москвы прорвало трубу с кипятком, сообщает Shot.

«Горячей водой заливает проезжую часть, а по улице сейчас разносятся клубы пара», — говорится в публикации.

По информации Telegram-канала труба центрального отопления лопнула в двух местах около 21 часов рядом с одним из жилых домов на Уральской улице. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее во Владивостоке из-за коммунальной аварии в доме появился водопад из кипятка. В подъезде лопнула труба, после чего затопило не только общедомовые балконы и коридоры, но и квартиры.

