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21:50, 20 января 2025Экономика

В российском доме разлился кипяточный водопад

Во Владивостоке из-за прорыва труб разлился кипяточный водопад
Виктория Клабукова

Кадр: видео vl.ru

Во Владивостоке из-за коммунальной аварии в доме прорвался водопад из кипятка. Горячая вода потоком лилась с 11 этажа меж лестничными пролетами, передает портал VL.ru.

Коммунальная авария произошла в многоэтажке на улице Щетининой. В выходные в подъезде лопнула труба, и затопило не только общедомовые балконы и коридоры, но и квартиры. В доме отключились и лифты, поэтому подниматься на 25 этаж жильцам пришлось, уклоняясь от струй кипятка. По словам собственников, это не первый потоп в здании — одну из квартир, к примеру, затапливало дважды за последние пару лет из-за протечки стояка.

Проблемы с лифтами в доме также наблюдаются не впервые. По словам местных жителей, лифты периодически ломаются с момента ввода здания в 2013 году. Одновременно все лифты, по их воспоминаниям, не работали никогда, а ремонт затягивается на полтора-два месяца. Жалобы в управляющую компанию редко к чему-то приводят — даже ремонт в доме квартировладельцы провели сами. А на то, чтобы поставить знак парковки для инвалидов, у организации ушел год. Добиться смены УК проблематично — большинство квартир сдается по договору соцнайма военным.

Ранее на постоянные протечки посетовали жильцы многоквартирного дома в Балтийске. Вода начинает капать даже при малейшем дожде, а в ливень обрушивается водопадом. Ремонт в здании обещают провести не раньше 2035 года.

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