На Запорожской АЭС проинформируют МАГАТЭ об атаках дронов ВСУ

Представитель Запорожской АЭС Яшина: Мы проинформируем МАГАТЭ о дронах ВСУ

Администрация Запорожской атомной электростанции (АЭС) проинформирует инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаках на объект дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в разговоре с РИА Новости сообщила представитель станции Евгения Яшина.

«Инспекторов МАГАТЭ [об ударах беспилотников] проинформируем», — заявила директор станции по публичным связям.

22 января ВСУ атаковали Энергодар, используя четыре беспилотника. Как уточнили местные власти, в результате возгораний и разрушений в городе не произошло. Жителей Энергодара призвали соблюдать меры предосторожности.

Ранее стало известно о визите главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию и на Украину. По словам руководителя агентства, организация обеспокоена военной активностью в районе Запорожской АЭС.