Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:17, 22 января 2025Россия

Над российским регионом заметили украинский беспилотник

Над Курской областью заметили украинский беспилотник
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В небе Курской области заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что попытка атаки на российский регион со стороны Украины была предпринята около 14:50 по московскому времени. БПЛА удалось сбить с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО).

Другой информации о произошедшем в оборонном ведомстве не предоставили.

Ранее председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов заявил, что Вооруженные силы Украины готовят очередное наступление в Курской области в ближайшие дни.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский впервые изложил свою версию срыва Стамбульских соглашений. Почему мирное соглашение так и не подписали?

      Загадочные воры вынесли из дома бизнесмена 150 килограммов волос на 820 тысяч рублей

      Россиянам разрешили оплачивать одну услугу в Израиле российской картой

      Банда похищала уснувших на улицах российского города мужчин и вымогала у них деньги

      Друг бывшего мужа Седоковой нашел несостыковки в последних днях жизни баскетболиста

      Загоревшуюся после атаки ВСУ российскую нефтебазу потушили на седьмой день

      Путин заявил о скорой индексации пенсий в России

      Устроивший стрельбу у ресторана в Москве отправился под арест за хулиганство

      Глава евродипломатии похвалила оборонную промышленность России

      Шанс на победу российского актера на «Оскаре» оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше