Над российским регионом заметили украинский беспилотник

Над Курской областью заметили украинский беспилотник

В небе Курской области заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что попытка атаки на российский регион со стороны Украины была предпринята около 14:50 по московскому времени. БПЛА удалось сбить с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО).

Другой информации о произошедшем в оборонном ведомстве не предоставили.

Ранее председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов заявил, что Вооруженные силы Украины готовят очередное наступление в Курской области в ближайшие дни.