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22:22, 22 января 2025Силовые структуры

Названа дата слушания одного из дел в отношении экс-замминистра обороны Иванова

Суд начнет слушать одно из дел в отношении экс-замглавы МО Иванова 29 января
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Хамовнический суд Москвы начнет слушать одно из уголовных дел в отношении экс-замминистра обороны России Тимура Иванова. Дату называет ТАСС.

«Предварительные слушания назначены на 29 января в 13:00 по московскому времени», — отмечается в публикации. Дело будет рассматривать федеральный судья Марина Сырова.

Речь идет о деле об особо крупной растрате и выводе более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц». Вторым фигурантом является бывший подчиненный экс-замглавы Минобороны Антон Филатов.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу и направила в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело составляет почти 80 томов. Иванов и Филатов не признали вину на предварительном следствии.

Ранее экс-замглавы МО России продлили срок содержания под стражей на три месяца. Изначально ему вменяли взятку в 1,125 миллиарда рублей. Позже следствие установило, что Тимур Иванов и другие фигуранты, действуя в составе организованной группы, с 24 октября 2018 по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

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