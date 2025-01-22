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15:42, 22 января 2025Экономика

Названы места России с метровыми сугробами

Гидрометцентр: В Сибири появились сугробы высотой более метра
Мария Черкасова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На Камчатке и в Сибири образовались метровые сугробы, сообщил Гидрометцентр в Telegram-канале.

Во вторник, 21 января, на метеостанции Пущино на юге Камчатского края высота сугробов достигла 111 сантиметров, на станции Начики — 97 сантиметров. Еще выше сугробы выросли в Сибири — там 21 января высота покрова достигла 121 сантиметра в Эвенкии, в поселке Кузьмовка, расположенном на правом берегу Подкаменной Тунгуски, правом притоке Енисея.

Тем временем жителям Москвы пообещали аномальное потепление в последние выходные января. По словам синоптика Александра Ильина, в субботу, 25 января, в столице ожидается от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье — от минус 2 до плюс 2 градусов. Пройдут небольшие осадки, ночью преимущественно в виде снега, днем придет снег с дождем. В воскресенье, 26 января, днем станет еще теплее.

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