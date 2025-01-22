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16:59, 22 января 2025Экономика

Не имеющим возможности платить за кредит россиянам дали советы

Аналитик Волков: При невозможности погашать кредит нужно его реструктуризировать
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

При возникновении трудностей с погашением кредита россиянам следует попросить представителей банка реструктуризировать займ или предоставить кредитный каникулы. Такие советы гражданам дал экономист, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Его слова приводит «Общественная служба новостей».

Он призвал граждан не допускать глубокой просрочки по кредитам. В противном случае, предупредил аналитик, заемщику будет грозить дефолт и взыскание денежных средств через суд. В случае же отсутствия активов для погашения задолженности велика вероятность банкротства.

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Кроме того, проблемы с выплатами по займам могут испортить клиенту его кредитную историю. В результате обратиться в банк за новым займом будет крайне сложно из-за высокого риска отказа со стороны финансовой организации. Волков призвал россиян не доводить дело до подобных последствий. «При возникновении любых трудностей с обслуживанием кредита, обратиться к банку за реструктуризацией или кредитными каникулами», — заключил эксперт.

Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка и сохранение ключевой ставки на рекордном уровне в 21 процент годовых, россияне по-прежнему активно обращаются в финансовые организации за новыми займами. При этом в последнее время, как утверждают в Объединенном кредитном бюро, банки стали реже отказывать клиентам в предоставлении денежных средств. К концу 2024 года среднее количество отрицательных ответов одному заемщику до одобрения заявки сократилось почти втрое за несколько лет, до 3,23.

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