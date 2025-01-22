Россиянам стали реже отказывать в оформлении кредитов

ОКБ: С 2022-го банки стали втрое реже отказывать россиянам в оформлении кредитов

Банки стали реже отказывать россиянам в оформлении любых кредитов. Об этом со ссылкой на данные Объединенного кредитном бюро (ОКБ) сообщает газета «Ведомости».

Среднее количество отказов одному заемщику-гражданину начало снижаться с конца 2022 года. К тому моменту количество отказов, которые получил заемщик, прежде чем его заявка на кредит была одобрена, составляло порядка девяти. К концу 2024 года оно сократилось почти втрое, до 3,23.

Среди беззалоговых кредитов (займы наличными и кредитные карты), средний показатель отказов в 2022 году снизился до 2,51. Позднее число выросло до 2,91 (плюс 28 процентов), а к концу 2024 года снизилось еще на 13,65 процента. В автокредитовании количество отказов упало вдвое, с 2,61 в конце 2023-го до 1,03 в конце 2024-го.

Количество отказов зависит от особенностей конкретного вида кредитного продукта, наличия замещающих предложений, модели выдачи кредита и прочих факторов, отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. После того как Центробанк почти три года назад снизил надбавки к коэффициенту риска, а банки смягчили стандарты кредитования, началось активное восстановление сегмента необеспеченной розницы и увеличение количества одобрений кредитов, отмечает эксперт.

Снижение среднего количества отказов может говорить о падении спроса на потребительские кредиты и, как следствие, входящего потока заявок, предположил директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. В конце года объем выдачи займов обычно растет, но на фоне высокой ключевой ставки граждане могли отложить покупки в кредит.

По данным маркетплейса «Финуслуги», созданного Мосбиржей, средняя стоимость потребкредитов для населения впервые за время расчета соответствующего индекса (с марта 2022 года) превысила 32 процента годовых. Индекс, определяемый как среднее значение полной стоимости кредитов в двадцати крупнейших банках страны, вырос за неделю на 0,35 процентных пункта (п.п.), достигнув на 16 января рекордных 32,03 процента годовых.