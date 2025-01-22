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16:17, 22 января 2025Культура

Седоковой предрекли миллионные заработки после выхода из больницы

Продюсер Сазыкина: Анна Седокова будет зарабатывать миллионы на телепрограммах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Анна Седокова

Анна Седокова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский продюсер Олеся Сазыкина заявила, что экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова будет зарабатывать миллионы на телевизионных программах после выхода из больницы. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

«Все это надуманный пиар по поводу Ани Седоковой. Анютка здесь не пострадавшая, она всегда любила деньги», — сказала Сазыкина. По словам продюсера, для артистки деньги важнее, чем отношения и любовь.

«Она знала, на что идет. В нее влюблялись, влюблялись в картинку. То, что девочка с капельницами — это великая актриса», — добавила медиаменеджер, предположив, что в ближайшее время певица начнет посещать ток-шоу, чтобы рассказать свою историю, «которую другая сторона уже не подтвердит».

Ранее сообщалась, что Анну Седокову выписали из больницы после нервного срыва.

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