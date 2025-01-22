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15:30, 22 января 2025Культура

Оскароносная актриса сообщила о потере зрения

Актриса Джуди Денч отказалась от прогулок в одиночестве из-за потери зрения
Ольга Коровина

Фото: Henry Nicholls / Reuters

90-летняя британская актриса Джуди Денч призналась, что больше не выходит из дома без сопровождения из-за потери зрения, связанной с прогрессирующей макулодистрофией. Об этом сообщает издание People.

«Меня всегда кто-нибудь сопровождает. Я ничего не вижу, поэтому могу врезаться во что-то или упасть», — рассказала актриса.

Денч добавила, что нервничает перед выходом на улицу, и пошутила, что лишь симулирует проблемы со зрением, чтобы не находиться в одиночестве.

Джуди Денч — кавалер ордена Британской империи и восьмикратная номинантка на премию «Оскар», получившая престижную кинонаграду за роль в фильме «Влюбленный Шекспир». В 2014 году актриса сообщила, что теряет зрение из-за макулодистрофии — прогрессирующего поражения сетчатки глаза, от которого также страдала ее мать.

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