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15:17, 22 января 2025Культура

Стинг отменил свои концерты из-за проблем со здоровьем

Певец Стинг заявил об отмене ближайших выступлений из-за неназванной болезни
Андрей Шеньшаков

Фото: Te-Co / Globallookpress.com

Культовый музыкант Гордон Мэттью Томас Самнер, известный под псевдонимом Стинг, сообщил об отмене своих выступлений. Об этом сам артист написал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Стинг сообщил подписчикам, что не сможет выступить на музыкальной премии The Bass Magazine Awards 23 января из-за рекомендаций своего лечащего врача. По словам Самнера, медик посоветовал ему воздержаться от выходов на сцену в ближайшее время из-за болезни. О каких именно проблемах со здоровьем идет речь, не сообщается.

Также бывший лидер группы The Police перенес два концерта в США: в Финиксе он выступит 1 июля вместо 24 января, а в Уитленде — 28 мая вместо 26 января. Также известно, что 29 мая Стинг споет на мероприятии, посвященной 20-летнему юбилею музыкальной компании Cherrytree. Все купленные билеты будут действовать в новые даты.

В 2019 году Стинг уже отменял свои выступления из-за состояния здоровья. Британский музыкант должен был стать главным гостем джазового фестиваля в Бельгии, но также сослался на рекомендации своего врача.

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