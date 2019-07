Стинг отменил концерт из-за проблем со здоровьем

Британский музыкант Стинг отменил выступление на джазовом фестивале в Бельгии из-за проблем со здоровьем. Информация об этом была опубликована в Twitter-аккаунте исполнителя.

«Мы с сожалением сообщаем вам, что выступление Стинга на джазовом фестивале в Генте сегодня вечером должно быть отменено по рекомендации врача. Информация о возврате билетов последует в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Музыкальная карьера Стинга началась в 1977 году, он был участником группы The Police. За время своего существования коллектив удостоился шесть премий «Грэмми», а также места в Зале славы рок-н-ролла. С 1985 года Стинг начал сольную карьеру. Он записал такие хиты, как Shape of my heart, Desert rose и Englishman in New York. Впоследствии он получил 10 наград «Грэмми», «Золотой глобус», премию «Эмми» и трижды был номинирован на «Оскар».

Ранее 5 июля стало известно о госпитализации российского певца Юрия Шатунова. Его экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Музыканту диагностировали воспаление левой гайморовой пазухи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!