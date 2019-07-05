Появились подробности экстренной операции Юрия Шатунова

Представитель певца Юрия Шатунова раскрыл подробности состояния артиста. Его слова передает РЕН ТВ в пятницу, 5 июля.

«Он четыре последних концерта работал под антибиотиками и на обезболивающих. Второго числа мы вылетели в Москву в больницу, вчера прошла операция, сказали, все удачно, малокровная, под общим наркозом», — рассказал мужчина, имя которого не уточняется.

Представитель артиста добавил, что во время гастрольного тура Шатунов, несмотря на свое состояние, не хотел отменять концерты.

Ранее в пятницу стало известно, что Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Сообщалось, что музыканту диагностировали воспаление левой гайморовой пазухи. Он был госпитализирован во время гастролей.

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